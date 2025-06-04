Хохлатая чернеть и не только: каких краснокнижных птиц можно увидеть в Москве

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 27 0

В Москве обитают краснокнижные птицы

Хохлатая чернеть и не только: каких краснокнижных птиц можно увидеть в Москве

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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На природных территориях столицы обитает около 3000 видов животных, в том числе редких.

Животных, занесенных в Красную книгу, можно увидеть на природных территориях Москвы. О самых редких из них рассказал портал mos.ru.

Всего в столице обитают около 3000 видов животных. В лесах Москвы можно встретить ласок, ондатр, куниц, зайцев, а также лис.

Особенное удовольствие получат москвичи, увлекающиеся «бердвотчингом» или наблюдением за птицами. В парке «Москворецкий», например, обитают редко гнездящиеся и занесенные в Красную книгу хохлатая чернеть, чомга и лысуха, а в парках «Царицыно» и «Тушинский» легко увидеть желну, это самый крупный дятел столичного региона. Музей-заповедник «Кузьминки-Люблино», в свою очередь, может похвастаться краснокнижными совами, синицами-ополовниками и ястребами-тетеревятниками.

Кроме того, краснокнижных птиц можно увидеть и в Московском зоопарке, на днях туда привезли кудрявых пеликанов. Об этом писал 5-tv.ru. Правда, пока животные находятся в центре воспроизводства — там они проведут карантин. Сейчас птицам не больше года, они должны адаптироваться к новым условиям.

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