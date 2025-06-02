В Московский зоопарк привезли редких краснокнижных птиц

В Московский зоопарк привезли несколько краснокнижных кудрявых пеликанов. Об этом сообщает портал mos.ru.

Сейчас птицам не больше года, на данном этапе их разместили в центре воспроизводства редких видов животных — там они проведут карантин.

«После прохождения карантина новоприбывшие птицы присоединятся к остальным кудрявым, а также розовым пеликанам, которые в теплое время года живут на открытой воде. На озеро установили плавучие понтоны, где птицы могут отдыхать, кормиться и строить гнезда» — цитирует портал главу Московского зоопарка Светлану Акулову.

Кудрявые пеликаны занесены в Международную Красную книгу как вид, который находится под угрозой исчезновения. Во всем мире численность этих птиц едва достигает 20 тысяч особей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Московском зоопарке впервые за его 161-летнюю историю поселились гигантские выдры. Эти животные занесены в Международную Красную книгу как вымирающий вид. Теперь увидеть редких зверей могут все желающие в вольере на новой территории зоопарка. Но это еще не все!