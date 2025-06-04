Психолог: паническая атака не могла убить девушку в Турции

Власти страны заявляли, что подобный приступ стал причиной смерти подростка во время землетрясения.

Паническая атака не могла стать причиной смерти подростка во время землетрясения в Турции. Об этом изданию aif.ru рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

По словам специалиста, паническая атака не может стать причиной летального исхода. Такое состояние возникает только у тревожных людей, чье тело привыкло к периодическим выбросам адреналина. При атаке организм просто вырабатывает этот гормон сильнее. Однако тело человека уже адаптировано, и прямого вреда здоровью подобные приступы не приносят.

Но эксперт уточнил, что если сильный стресс или страх испытает не склонный к тревожности человек, то это, действительно, может окончиться печально, в том числе и смертью. Особую опасность такие чувства представляют для тех, кто не заботился о своем здоровье.

«Если подросток вел сидячий образ жизни, много ел жирного, соленого, сладкого, имел лишний вес, у него были какие-то врожденные проблемы со здоровьем, но при этом не было тревожности, которая бы подготовила его организм к выбросу адреналина, то на фоне сильного стресса, испуга у него могли случиться серьезные проблемы со здоровьем, в том числе и сердцем», — объяснил психолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 3 апреля произошло землетрясение в Турции недалеко от курорта Мармарис. Министр внутренних дел страны сообщил, что во время катаклизма погибла 14-летняя девушка из-за панической атаки.