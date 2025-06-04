«Радость симулянтам»: можно ли взять больничный при выгорании на работе

Проблем серьезная, но врачи будут отсеивать предприимчивых граждан.

Эмоциональное выгорание предлагают лечить дополнительным оплачиваемым отпуском. Инициативу уже направили в Минтруд. То, что выгорание — это заболевание, врачи признали еще шесть лет назад. Среди симптомов — постоянная усталость, снижение внимания, раздражительность и потеря мотивации работать.

Все это может привести к депрессии. И лечение, по мнению авторов проекта, это отдых. Но медики с этим не согласны. Они считают, что при эмоциональном выгорании ничего нового придумывать не стоит и нужно брать больничный.

«Получив неделю на профилактику выгорания, сказавшись больным, истинный больной может оттуда просто реально не вернуться, он сам с собой не справится. А симулянтам это новая радость. Эта лазейка — она для предприимчивых граждан. Они будут использовать вот эту возможность», — сказала клинический психолог Ирина Смолярчук.

Хватит ли одной недели, чтобы вылечить заболевание — не ясно. В любом случае, именно врачам предстоит отсеивать симулянтов. Чтобы получить такой отпуск, потребуется справка из больницы.