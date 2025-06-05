Под прикрытием: деятельность Британского Совета* признана в РФ нежелательной

Работа организации была направлена на нарушение территориальной целостности и дестабилизацию социально-политической обстановки в нашей стране.

Деятельность Британского Совета* признана на территории России нежелательной. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре РФ.

Ведомство отметило, что работа организации была направлена на нарушение территориальной целостности нашей страны и дестабилизацию социально-политической обстановки. Все это стало основанием для запрета работы Британского Совета в России. Также в Генпрокуратуре сообщили, что организация подчиняется британскому парламенту и спонсируется министерством иностранных дел по делам Содружества и развития Великобритании.

«Под прикрытием образовательной и культурной деятельности организация занимается продвижением британских ценностей и интересов в нашей стране. Реализует проекты, направленные на дискредитацию внутренней и внешней политики России, а также на избавление населения бывших советских республик от российской идентичности», — сообщил заместитель начальника управления Генпрокуратуры России Алексей Жафяров.

Британский Совет представляет собой общественную организацию. Она была учреждена в 1934 году. Изначально основной целью организации являлось развитие сотрудничества в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами. В России первый офис открылся в 1992 году в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что даже инопланетянин будет признан иностранным агентом, если будет действовать против России. Об этом заявил замминистра юстиции Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

* — признана нежелательной в России