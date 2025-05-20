В Минюсте объяснили, в каком случае инопланетянин будет признан иноагентом

Никакая антироссийская деятельность не останется безнаказанной.

Даже инопланетянин будет признан иностранным агентом, если будет действовать против России. Об этом заявил замминистра юстиции Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Подобным образом он прокомментировал решение расширить субъектный состав иностранных агентов.

«Принятым законом (об иноагентах. — Прим. ред.) расширен субъектный состав иностранных агентов. И сегодня хоть космонавт приземлится с любой планеты и начнет творить чудеса против нашей страны — он будет иноагентом», — сказал Свириденко.

Эти меры приняты на фоне меняющихся реалий, в том числе из-за усиливающегося давления Запада на Россию. Российское законодательство не стоит на месте и реагирует на международные процессы, отметил замминистра юстиции.

Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая. На мероприятие приехали свыше пяти тысяч участников из 91 страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минюст признал иноагентом блогера Александра Шпака* и экс-ведущую «Эха Москвы» Ирину Баблоян*. Среди перечисленных причин включения в реестр — распространение материалов иноагентов и признанных нежелательными организаций, фейков о решениях российских властей, а также критика проведения спецоперации.

* — признаны в РФ иноагентами.