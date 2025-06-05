Женская щетина: почему после бритья пушка на лице волосы темнеют

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 33 0

Врач Валуева: пушок на лице после бритья темнеет из-за сделанного бритвой среза

почему после бритья пушка на лице волосы становятся темнее

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Gollnow

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В последнее время эта процедура стала особенно популярна.

После бритья волосы на лице могут стать темнее, но с медицинской точки зрения это не связано с изменением толщины, структуры или пигментации волоса. Врач-дерматовенеролог и косметолог Мария Валуева объяснила изданию Газета.ру, что это результат изменения среза и особенностей роста волоса.

В последнее время среди женщин стал популярен тренд на бритье пушка на лице, известный как «дермапланинг». Однако некоторые дамы жалуются на появление «щетины» после этой процедуры.

Пушковые волосы — это тонкие, мягкие и слабо пигментированные волосы, которые не проходят полную фазу роста. При их бритье срез делается в самой широкой части стержня, у его основания. Когда новый волос начинает отрастать, этот «обрубленный» конец создает визуальный эффект более жесткого волоса.

«Важно понимать, что это не результат структурных изменений, причина такого эффекта — прямой край, а не заостренный как у естественно отрастающего волоса», — пояснила эксперт.

Вместо бритья врач рекомендует использовать другие методы, например, лазерную эпиляцию. Однако, если вы все же заметили усиленный рост волос на лице, стоит обратиться к врачу. Это может быть связано с гормональными изменениями.

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