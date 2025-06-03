Сигнал тела: как по коже определить диабет и другие серьезные болезни

Кожа, волосы и ногти — индикаторы здоровья. Важно следить за ними и обращаться к врачу при изменениях,

Кожа — это не просто оболочка человека, а важный орган, связанный со всеми внутренними системами. Она участвует в очищении, терморегуляции, синтезе витамина D и иммунной защите. Изменения кожи могут указывать на проблемы со здоровьем. На что следует обратить внимание — рассказала в интервью aif.ru косметолог Зухра Балакеримова.

Нездоровый блеск: названы основные ошибки в уходе за жирной кожей летом

Акне

Оно может быть вызвано гормональными сбоями, аллергией или вирусной инфекцией. Гормональные мази без назначения врача могут усугубить ситуацию.

Родинки

Эти точки на теле требуют внимания. Признаки подозрительных родинок: асимметрия, размытая граница, необычный цвет, диаметр больше шести миллиметров, изменения во времени.

Зуд кожи и шелушение губ

Сухость, трещинки и зуд могут быть симптомами диабета, заболеваний щитовидной железы или аллергии.

Шелушение губ может указывать на недостаток воды, аллергию или побочные эффекты лекарств.

Мутогенное влияние: можно ли загореть без вреда для здоровья

Отеки

Иногда причина кроется в банальном недосыпании, но бывают и более серьзные факторы. Организм может удерживать жидкость из-за жары, гормональных нарушений, проблем с сердцем или почками.

Появились пятна? Пора бежать к врачу

Потемневшие участки кожи могут указывать на преддиабет или проблемы с надпочечниками.

Желтизна кожи и глаз — признак проблем с печенью.

Серо-коричневые пятна могут быть меланодермией, а белые — дефицитом цинка или селена.

Кожа, волосы и ногти — индикаторы здоровья. Важно следить за ними и обращаться к врачу при изменениях, заключила косметолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как эмоции влияют на кожу лица.