Сигнал тела: как по коже определить диабет и другие серьезные болезни

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 43 0

Косметолог Балакеримова: пятна на коже могут быть признаком диабета

пятна на коже, указывающие на диабет

Фото: Анна Башкирова/Создано ИИ/ТАСС

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Кожа, волосы и ногти — индикаторы здоровья. Важно следить за ними и обращаться к врачу при изменениях,

Кожа — это не просто оболочка человека, а важный орган, связанный со всеми внутренними системами. Она участвует в очищении, терморегуляции, синтезе витамина D и иммунной защите. Изменения кожи могут указывать на проблемы со здоровьем. На что следует обратить внимание — рассказала в интервью aif.ru косметолог Зухра Балакеримова.

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Акне

Оно может быть вызвано гормональными сбоями, аллергией или вирусной инфекцией. Гормональные мази без назначения врача могут усугубить ситуацию.

Родинки

Эти точки на теле требуют внимания. Признаки подозрительных родинок: асимметрия, размытая граница, необычный цвет, диаметр больше шести миллиметров, изменения во времени.

Зуд кожи и шелушение губ

Сухость, трещинки и зуд могут быть симптомами диабета, заболеваний щитовидной железы или аллергии.

Шелушение губ может указывать на недостаток воды, аллергию или побочные эффекты лекарств.

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Отеки

Иногда причина кроется в банальном недосыпании, но бывают и более серьзные факторы. Организм может удерживать жидкость из-за жары, гормональных нарушений, проблем с сердцем или почками. 

Появились пятна? Пора бежать к врачу

Потемневшие участки кожи могут указывать на преддиабет или проблемы с надпочечниками.

Желтизна кожи и глаз — признак проблем с печенью.

Серо-коричневые пятна могут быть меланодермией, а белые — дефицитом цинка или селена.

Кожа, волосы и ногти — индикаторы здоровья. Важно следить за ними и обращаться к врачу при изменениях, заключила косметолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как эмоции влияют на кожу лица.

 

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