Трамп запретил въезд в США гражданам ряда стран

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 27 0

В перечне насчитывается 12 государств.

Трамп запретил въезд в США гражданам ряда стран

Фото: Reuters/Leah Millis

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Президент США Дональд Трамп ввел ограничения на въезд в страну для граждан некоторых государств. Информация об этом опубликована на сайте Белого дома.

Согласно документу, в Соединенные Штаты не смогут попасть жители следующих стран: Афганистан, Мьянма, Чад, Демократическая Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Отмечается, что эти страны признаны «неэффективными в плане проверки и анализа и представляют очень высокий риск для США».

Также частично ограничен въезд в страну для граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

В указе отмечается, что граждане этих государств также представляют угрозу для Соединённых Штатов. Причиной введения ограничений названо стремление предотвратить проникновение радикальных исламских террористов в страну.

По информации портала Jewish Insider, эти меры стали ответом на убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, а также на нападение на группу произраильских демонстрантов в Колорадо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гвинея может стать безвизовой для россиян.

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