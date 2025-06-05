Самойлова купила заброшенный пансионат: «С детства мечтала»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 47 0

Самойлова купила заброшенный пансионат

Самойлова приобрела заброшенный пансионат

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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У жены Джигана намечены большие планы.

Блогер Оксана Самойлова приобрела заброшенный пансионат, построенный в 1980-х годах недалеко от Москвы. Там жена рэпера Джигана намерена создать экоферму.

«С детства я мечтала о ферме. Мне нравится работать с землей, красить, строить, забивать гвозди, таскать тяжести и косить траву. Это меня вдохновляет», — рассказала Оксана подписчикам.

По ее словам, на ферме будет много животных: козы, коровы, куры, альпаки, еноты, кролики и олени. Также будут организованы развлечения для детей и взрослых: баня, багги, бассейн и рестораны.

Оксана планирует проводить на ферме праздники и свадьбы. Одним словом, хочет создать загородный клуб для семейного отдыха с детьми.

В семье Самойловой уже  живет козочка Мими, а во дворе их особняка  построен курятник. Но этого, видимо, оказалось мало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Самойлова купила 5-летнему сыну корову.

 

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Самойлова купила заброшенный пансионат: «С детства мечтала»

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