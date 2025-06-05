Около тонны продуктов собрали рестораны и кафе Москвы для бойцов СВО

Тушенка, сухие каши, шоколад и мед скоро прибудут на передовую.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Свыше 800 килограммов продуктов питания передали рестораны и кафе Москвы для российских военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом сообщает портал mos.ru.
Рестораны Северного Бутова подготовили около 300 килограммов продуктов питания, а одна чайхана из района Люблино передала в зону спецоперации полтонны меда.
Бойцам СВО продукты отправляют супермаркеты, пекарни, кондитерские, даже салоны красоты. В коробках — тушенка, овощные консервы, лапша и картофельное пюре быстрого приготовления, сухие каши, чай и кофе, шоколад и многое другое.
Конечно, столичные предприниматели передают не только продукты, но также медикаменты, средства личной гигиены, одежду и многое другое.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве можно оставить подарки участникам СВО в «Домиках добра». Участникам СВО не помешают средства личной гигиены, носки и стельки для обуви. Принимаются только новые товары, с бирками и в упаковке. Срок годности пищевой продукции — не менее трех месяцев.
- 4 июн
- Российские бойцы освободили село Троицкое в ДНР
- 4 июн
- Российские военные успешно адаптируют гражданскую технику под боевые задачи
- 2 июн
- «Мы у дворца Чираган»: в Стамбуле все готово к началу второго раунда мирных переговоров между РФ и Украиной
- 2 июн
- «Буквально с двух ног»: появились подробности освобождения Новополя в ДНР
- 1 июн
- ВСУ запустили ракеты Storm Shadow по Краснодону в ЛНР
- 1 июн
- Российские войска освободили Алексеевку в Сумской области
- 1 июн
- Автоволонтеры Москвы помогают участникам СВО
- 1 июн
- Будут «Таурусы» или нет? Страны ЕС настаивают на перемирии, а сами лишь затягивают украинский конфликт
- 31 мая
- ВС РФ освободили населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР
- 31 мая
- Расчет «Гиацинт-Б» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
80%
Нашли ошибку?