Мировая пресса обсуждает итоги разговора Путина и Трампа

Эфирная новость 16 0

Американский лидер считает немедленную остановку конфликта невозможной.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Западная пресса, комментируя разговор Путина и Трампа, называет немедленное прекращение огня невозможным.

Более того, это признал и сам американский лидер. Итоги переговоров сейчас в центре внимания крупнейших изданий. Журналисты уже припомнили Трампу одно из ключевых предвыборных обещаний.

«Будучи кандидатом в президенты, Трамп неоднократно клялся, что положит конец российско-украинскому конфликту за один день после вступления в должность. Но его попытки быстро добиться мира или даже длительного прекращения огня пока не увенчались успехом, и обе страны по-прежнему далеки друг от друга в вопросах территориального компромисса», — отметили в CNBC.

Как пишет Wall Street Journal, американский лидер в частной беседе признался, что закончить конфликт оказалось сложнее, чем он предполагал. 

 

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
-0.35 89.31
-0.62
Как знаки зодиака готовятся к летнему отпуску

Последние новости

10:33
Мировая пресса обсуждает итоги разговора Путина и Трампа
10:13
По военным объектам Украины нанесены удары
9:53
На Пятом канале акция «День добрых дел» для юного Даниила
9:36
В редакции URА.RU проходят обыски
9:26
Никаких голых нарядов и женщин с бородами: Aktash об образах, которых не будет на «Интервидении»
9:17
Не имеет аналогов в мире: какие престижные награды завоевал праздник «Алые паруса»

Сейчас читают

Беды армянского коньяка на грузинской таможне: Тбилиси задерживает добро
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025