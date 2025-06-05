Будущее уже здесь: в Москве увеличились темпы развития роботостроения
Собянин: в Москве увеличились темпы развития роботостроения на 14%
Фото: sobyanin.ru
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Автоматизированным машинам нашли применения в самых разных сферах деятельности.
Увеличились темпы развития роботостроения в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
«Производство автоматизированных систем демонстрирует быстрый и уверенный рост. В первом квартале 2025 года объем производства машин и оборудования, включая роботов, увеличился на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится на портале.
По данным Собянина, автоматизированные машины укоряют производство, заменяют людей на опасных этапах работы и избавляют сотрудников от необходимости заниматься рутинными задачами.
Сейчас роботы столичного производства работают на складах: проводят инвентаризацию, в том числе и в отделах с постоянной минусовой температурой, занимаются сортировкой и перемещением продукции. Существуют так же роботы-саперы, которым находят применение и в мирной жизни, например, при демонтаже зданий, где требуются взрывотехнические работы. Автоматизированные машины помогают пожарным, водолазам и даже фермерам.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России начали применять роботов при операциях по замене суставов.
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