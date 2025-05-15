Кибер-врачи: в России начали применять роботов при операциях по замене суставов

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В России начали применять роботов при операциях по замене суставов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Это повышает точность установки импланта и снижает риск повреждения здоровой ткани.

Россиянам, страдающим от проблем с суставами, теперь помогают роботы-хирурги.

Врачи НИИ «Травматологии и ортопедии» использовали роботизированную систему при замене коленного сустава. Машина сканирует поврежденную костную ткань и выделяет каждый слой отдельным цветом. Благодаря этому инструмент хирурга гарантированно не уберет больше, чем нужно.

«Прогресс не стоит на месте, и мы стремимся повысить точность наших манипуляций. Это касается в первую очередь операций на крупных суставах конечностей, и роботы позволяют нам достигать точность в полмиллиметра — полградуса в выполнении костных опилов», — объяснил профессор кафедры травматологии и ортопедии ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена» Николай Корнилов.

Кроме того, робот помогает идеально разместить имплант, учитывая анатомические особенности пациента. Инфракрасные камеры, датчики и специальные инструменты дают возможность во время операции сопоставить изображение на экране с реальным суставом.

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Кибер-врачи: в России начали применять роботов при операциях по замене суставов

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