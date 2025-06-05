Собака умерла после укусов пчел в Омске

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 22 0

Пострадали еще два человека.

+Собаку в Омске насмерть закусали пчелы

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин

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В Омске пчелы насмерть закусали собаку на дачном участке. Также пострадали еще два человека. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

«Инцидент произошел в СНТ „Деревообработчик“. Мужчина держал на своем участке семь ульев. Шесть увез в лес, а один остался. Оттуда вылетели пчелы и покусали собаку и двух соседок», — рассказал собеседник.

Собака породы ротвейлер была привязана к забору. Хозяин повез пострадавшее животное к ветеринару, но пес умер по дороге.

Известно, что укусы насекомых, в том числе пчел, очень опасны для домашних животных, об этом подробно рассказывал 5-tv.ru. Они могут вызвать воспалительные процессы и аллергию, анафилаксию, потерю равновесия и рвоту. При этом, самыми опасными местами для укусов являются передние лапы, область морды и полость рта.

Определить место укуса несложно — как правило, на нем развивается отек, появляются покраснения. Если животное укусили, необходимо немедленно показать питомца врачу.

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