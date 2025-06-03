«Может привести к потере зрения»: чем опасны укусы насекомых для питомцев

Столкновение с осами, комарами или пчелами может стать серьезной проблемой для домашнего животного.

Укусы насекомых могут вызывать воспалительные процессы и аллергию у питомцев. Опасным последствием также являются системные реакции, в том числе анафилаксия — острая системная аллергия. Об этом рассказала доцент кафедры болезней мелких домашних Юлия Меликова в беседе с Lenta.ru.

Главные враги домашних животных — осы, комары, пчелы, шмели, шершни, мошки, слепни и блохи. Эксперт объяснила, что самыми опасными местами для укусов являются передние лапы, область морды и полость рта.

«Самым опасным местом укуса является область глаз. Развитие воспаления в этом месте может привести к потере зрения. Иногда после укуса пчелы или осы у животного может развиться аллергическая реакция. Наиболее яркими признаками такой реакции являются затрудненное дыхание, потеря равновесия, рвотные позывы. В таких случаях питомца следует незамедлительно показать ветеринарному специалисту», — предостерегла эксперт.

К серьезным последствиям может привести яд, который выделяют жалящие насекомые. После укуса питомец начинает беспокоиться, вылизывать поврежденные места и жалобно скулить при касании человека. Определить место укуса несложно — как правило, на нем развивается отек, появляются покраснения.

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