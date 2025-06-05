В отношении блогера Арега Щепихина возбужденно уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении блогера Арега Щепихина по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Мужчина публиковал на своих страницах в социальных сетях оскорбления, направленные в сторону жителей Чечни.

Сейчас блогер находится на допросе у следователей. В ближайшее время должно состояться заседание суда.

Об инциденте с Щепихиным на Ярославском вокзале стало известно 3 июня — несколько неизвестных скрутили его, поместили в автомобиль и уехали на нем в неизвестном направлении. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям 126 и 285 УК РФ «Похищение человека» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Были задержаны шесть фигурантов данного дела.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд арестовал водителя Rolls-Royce, дважды переехавшего байкера в Петербурге. Это уже не первое его серьезное нарушение правил дорожного движения. В 2021 году он привлекался к ответственности за выезд на встречную полосу через две сплошные полосы.