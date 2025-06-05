Стал известен пол будущего ребенка Тимати и Валентины Ивановой

Для рэпера это будет третий ребенок.

Рэпер Тимати и его возлюбленная Валентина Иванова ждут девочку. Об этом пишет «СтарХит».

«Тимур и Валя уже узнали пол малыша, у них будет девочка», — рассказал анонимный источник.

До этого девушка заинтриговала подписчиков фотографией младенца с голубой кофточкой. Некоторые подписчики были уверены: у пары родится мальчик. Однако эти предположения оказались неверны.

Пара встречается уже около трех лет. Если для Валентины это будет первый ребенок, то Тимати станет многодетным отцом: он уже воспитывает десятилетнюю дочь Алису от модели Алены Шишковой и пятилетнего сына Ратмира от блогера Анастасии Решетовой. При этом ни одну из своих возлюбленных он так и не довел до ЗАГСа.

Ранее 5-tv.ru писал, что маму Тимати осуждают за большие нагрузки внучки. Симона Юнусова считает, что ребенку должно быть трудно еще с самого детства. Симона Юнусова ведет блог, где делится фрагментами жизни внучки. Ее подход к воспитанию часто обсуждается в соцсетях, где многие хвалят бабушку за внимание к развитию ребенка. Однако есть и другая точка зрения, некоторые комментаторы обвиняют женщину в излишней опеке внучки.