Стал известен пол будущего ребенка Тимати и Валентины Ивановой

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 13 0

Тимати и Валентина Иванова ждут девочку

Стал известен пол будущего ребенка Тимати и Валентины Ивановой

Фото: legion-media/PEOPLETALK

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Для рэпера это будет третий ребенок.

Рэпер Тимати и его возлюбленная Валентина Иванова ждут девочку. Об этом пишет «СтарХит».

«Тимур и Валя уже узнали пол малыша, у них будет девочка», — рассказал анонимный источник.

До этого девушка заинтриговала подписчиков фотографией младенца с голубой кофточкой. Некоторые подписчики были уверены: у пары родится мальчик. Однако эти предположения оказались неверны.

Пара встречается уже около трех лет. Если для Валентины это будет первый ребенок, то Тимати станет многодетным отцом: он уже воспитывает десятилетнюю дочь Алису от модели Алены Шишковой и пятилетнего сына Ратмира от блогера Анастасии Решетовой. При этом ни одну из своих возлюбленных он так и не довел до ЗАГСа.

Ранее 5-tv.ru писал, что маму Тимати осуждают за большие нагрузки внучки. Симона Юнусова считает, что ребенку должно быть трудно еще с самого детства. Симона Юнусова ведет блог, где делится фрагментами жизни внучки. Ее подход к воспитанию часто обсуждается в соцсетях, где многие хвалят бабушку за внимание к развитию ребенка. Однако есть и другая точка зрения, некоторые комментаторы обвиняют женщину в излишней опеке внучки.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
-0.35 89.31
-0.62
Как знаки зодиака готовятся к летнему отпуску

Последние новости

15:05
Стал известен пол будущего ребенка Тимати и Валентины Ивановой
14:48
Трамп забирает у Украины технологию по борьбе с беспилотниками
14:30
В отношении блогера Арега Щепихина возбужденно уголовное дело
14:13
Около 1000 человек примут участие в сап-регате в Москве
13:49
Движение поездов в Воронежской области остановили из-за подрыва путей
13:37
Жители Санкт-Петербурга массово жалуются на работу Фонда капремонта

Сейчас читают

Кости вековой давности нашли дети в Ставропольском крае
Жуткая девочка из телевизора: что стало с актрисой из фильма ужасов «Звонок»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025