Избившему женщину на глазах у ребенка водителю Mercedes избрали меру пресечения

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 20 0

Фигурант дела — бывший чиновник Кировской области.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Водителю Mercedes, который избил девушку на глазах у ее малолетней дочери, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Обвиняемый является бывшим депутатом законодательного собрания Кировской области. Его зовут Владислав Гукасов. В ходе дорожного конфликта мужчина избил женщину и повредил ее автомобиль. Пострадавшая получила сотрясение мозга, ушибы лица и головы.

В зале суда Гукасов заявлял, что женщина спровоцировала его. Мера пресечения в виде запрета определенных действий была избрана по просьбе адвоката экс-депутата. Юрист настаивал на таком виде наказания, чтобы обвиняемый мог присматривать за несовершеннолетними детьми. Фигурант был освобожден в зал суда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что водитель Mercedes избил девушку на глазах у ее ребенка. Обвиняемый пришел в ярость из-за того, что женщина начала фотографировать номера его автомобиля. Трехлетнюю девочку мужчина не тронул. Успокоить ее помогли прохожие — из-за случившегося у ребенка случилась истерика.

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