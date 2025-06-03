Не поделил полосу: водитель Mercedes избил девушку на глазах у ее ребенка

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 68 0

Водитель Mercedes избил девушку на глазах у ее ребенка в Кирове

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Пострадавшая будет обращаться в суд.

В Кирове водитель Mercedes избил девушку на глазах у ее малолетней дочери. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала сама пострадавшая.

По словам жительницы Кирова, водитель Mercedes попытался вытолкнуть ее автомобиль с занимаемой полосы на дороге, но она не позволила ему этого сделать. А когда на пути начала образовываться пробка, неизвестный вышел из своего транспортного средства и выбежал на проезжую часть. Сперва он нанес несколько ударов по автомобилю девушки.

«Увидела, что он бежит, успела окна заблокировать и двери. Удары были по лобовому стеклу, по крыше. Ребенок ревет, я просто в полном непонимании, за что это», — поделилась кировчанка.

Позже пострадавшая вышла из машины, чтобы снять номера Mercedes и виновника происшествия. Увидев это мужчина на нее напал.

Девушка получила сотрясение мозга, ушибы лица и головы. Она не намерена оставлять данный инцидент безнаказанным и собирается обратиться в суд.

Трехлетнего ребенка водитель Mercedes не тронул. Успокоить девочку, ставшую свидетелем случившегося, помогли прохожие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что известно о бизнесмене на Rolls-Royce, сбившем байкера.

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