Певица Бьянка снялась в купальнике после операции по уменьшению груди

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

За плечами очередная пластическая операция, в соцсетях — комментарии не верящих своим глазам фанатов!

Бьянка снялась в купальнике после операции по уменьшению груди

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая. — Прим. ред.) щеголяет обновленными формами, похоже, она полностью восстановилась после очередной пластической операции — на этот раз по уменьшению груди.

В конце марта она сообщила поклонникам, что готовится к хирургическому вмешательству. Объясняла свое решение так — бюст объективно красивый, да еще и шестого размера, вот только вести активный образ жизни с ним неудобно. Прыгать хочется, не придерживая грудь.

В личном блоге 39-летняя Бьянка опубликовала серию пляжных фото, сделанных в Тель-Авиве. На снимках звезда предстала миниатюрной, стройной и подтянутой в серебристом бикини. Едва ли скорректированный бюст можно назвать скромным, но уже и не шестой размер.

Подписчики в восторге от фигуры артистки. Ее осыпали комплиментами — говорят, не отличишь от версии 20-летней давности, когда карьера в шоу-бизнесе только начиналась.

Путь преображения Бьянка начала в прошлом году. Сначала она избавилась аж от 37 лишних, по ее мнению, килограммов. Исполнительница признавалась, что из-за гормонального сбоя и продолжительного отпуска в комплекте с гастрономической невоздержанностью, она перестала любить свое тело. Вес певицы на тот момент достиг 90 килограммов.

Итак, после похудения с помощью эндокринолога Бьянка взялась за восстановление изящных контуров. Пластические хирурги поработали на славу и взяли за свои труды, по словам звезды, три миллиона рублей. Скальпели, капельницы и прочие ухищрения во имя стройности позади. Время принимать восхищение публики, чем артистка и занимается, не скрывая удовольствия.

Когда-то так же радовался результату работы звездного хирурга Тимура Хайдарова король российской эстрады — Филипп Киркоров. Он изменился до неузнаваемости после нескольких операций на теле и лице.

Но теперь, видимо, на первом плане не эстетика, а ее побочные эффекты. Народный артист РФ оказался в больнице, а вокруг него слухи, мол, заживо гниет из-за имплантов. Ранее 5-tv.ru выяснял, что случилось с Киркоровым.

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