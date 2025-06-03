Некроз, бурсит или осложнения после пластики? Почему Киркоров до сих пор в больнице

Филипп Киркоров проходит лечение после недавнего ЧП на концерте. Когда артист вернется на сцену, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ облетела тревожная новость: Филипп Киркоров попал в больницу. Что случилось с королем российской эстрады? Действительно ли всему виной ожог, полученный на концерте? Или это последствия пластических операций, которые перенес народный артист РФ? Как сейчас он себя чувствует и когда сможет вернуться на сцену? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Меня преследует экстрим, за мной по жизни идет, где бы я ни был. Я ступеньку где-нибудь вижу, боюсь, думаю, какой-нибудь случится экстрим очередной», — заявил певец.

В конце апреля на презентации своего нового клипа Филипп Киркоров был весел и активен. Общался с друзьями, рассказывал о съемках. Успокаивал тех, кто волновался за него из-за происшествия на концерте в Петербурге, когда от пиротехники у певца загорелась куртка. Он получил ожог. Однако уверял всех, что серьезно не пострадал.

«Это стечение просто нелепое обстоятельств. Никто не виноват. Так произошло… Ничего, выжил, не сгорел. Я как птица Феникс: то сгораю, то возрождаюсь. Это мое нормальное существование. Главное, что зритель ничего не понял, а все остальное… Раны заживают», — подчеркнул Киркоров.

Но вскоре после этого артист, который раньше не пропускал ни одного светского мероприятия, перестал появляться на публике. Филипп хранил молчание несколько недель. А потом в СМИ появилась новость: король российской эстрады в больнице.

Интернет-пользователи гадали, что же произошло. Некоторые предположили: у Киркорова случились осложнения после пластики. В прессе появилась информация, что ему якобы грозит ампутация конечности.

«У него гниет то, что он себе накачал».

«Импланты лопнули».

«Столько тату и операций… Инородные тела в теле — вот и результат».

«Еще одна версия была, что это просто очередная пластическая операция, которую Филипп Бедросович скрывает. И вроде как под этим соусом он в очередной раз лег в больницу. Все в стиле поп-короля», — уточнил светский журналист Евгений Шматко.

Хирург Тимур Хайдаров эту информацию опроверг и пояснил: все из-за того самого случая с пиротехникой. Ожог оказался слишком сильным. Рана долго не заживала. Справиться в домашних условиях Филипп не смог.

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«Если это была бы резаная рана, от стекла или ножа, то это другая история. А это ожоговая рана. Ожог вызывает ишемию, то есть некроз тканей. Учитывая то, что это все еще было на локтевом суставе, так что воспаление перешло и на сустав», — объяснил пластический хирург Хайдаров.

Кроме того, по словам врача, у артиста диагностировали бурсит — это воспаление суставов, которое требует серьезного лечения.

«Это противовоспалительная терапия, антибактериальная терапия и, конечно же, перевязки. Основная у него проблема — это рана его. Ожоговая рана, которая заживает долго. Любой врач, любой хирург, который знаком с ожоговой хирургией, скажет, что это все довольно-таки долго и сложно», — подчеркнул Хайдаров.

Друзья волнуются за исполнителя. В последнее время ему и так было непросто. Он очень сильно переживал смерть отца Бедроса Киркорова, которого не стало 18 марта 2025 года. Бывшая домработница Людмила Дороднова заявила, что из-за стресса певец почти перестал есть.

«Филипп похудел, осунулся… Видно, что ему тяжело. Бедрос был для него настольной книгой», — поделилась она.

Но как бы горько ни было на душе, Филипп продолжал выходить на сцену. Он не мог подвести фанатов.

«Репетиция днем была, репетировали, замотался», — сказал Киркоров.

«Это обязательство перед зрителем. Артист должен дарить зрителю эмоции, заставить о чем-то подумать, и всю эту боль можно через творчество донести публике. К сожалению, это обратная сторона нашей профессии», — отметила певица Зара.

Даже в тот момент, когда у артиста загорелась куртка, он не остановил шоу. Превозмогая боль, продолжил выступление. Возможно, если бы Киркоров сразу поехал в больницу, таких тяжелый последствий удалось избежать.

«Он, по-моему, на следующий день еще провел второй концерт. Поэтому тут человек с характером, человек со стержнем. Он всегда на весы ставит что? Всегда на весы ставит публику. Всегда зритель для него важнее, чем даже его здоровье», — уточнил Тимур Хайдаров.

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«Такая незавидная актерская и певческая карьера, когда ты многие события собственной жизни, и не самые приятные, можешь переживать на сцене. Филипп Бедросович делился, что о смерти мамы он узнал, будучи на концерте, собственно, как и о смерти Бедроса Киркорова он узнал, будучи на съемках. Но даже такая трагедия не может помешать, собственно, тому, чтобы шоу продолжалось», — высказался журналист Шматко.

Тимур Хайдаров рассказал: и сейчас Филипп думает только о том, как поскорее вновь приступить к работе. Но врач останавливает пациента: сначала надо поправить здоровье.

«Он по жизни боец, поэтому настрой у него боевой. Он понимает, что есть физиология, есть организм, которому надо дать восстановиться. Я думаю, еще недельки две-три, уже, в принципе, пойдет активное заживление, и он вернется к своей концертной деятельности», — отметил пластический хирург.

Коллеги поддерживают Киркорова как могут. И ждут триумфального возвращения короля в шоу-бизнес.

«Филипп сильный, и он справится с ситуацией, тем более он окружен самыми лучшими врачами. Поэтому я думаю, что все будет хорошо», — выразила мнение певица Анжелика Агурбаш.

Однако не все знаменитости считают, что Филиппу надо продолжать выступать. Любовь Успенская заявила: ЧП на концерте случилось не просто так.

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«Ему свыше говорят, чтобы он покинул сцену и оставил всех в покое», — сказала она.

«Где звезда, там скандал. Это цитировал самого Филиппа Бедросовича. А он большая звезда, большой величины. Он артист, который уже 40 лет на рынке, и, конечно, каждый хочет зацепить, уколоть, укусить, цепануть, хайпануть», — объяснил Хайдаров.

Поклонники Филиппа Киркорова надеются, что он не последует совету королевы шансона, но теперь будет осторожнее. И больше не станет рисковать жизнью даже ради искусства. Хотя, зная характер артиста и его любовь к грандиозным шоу, верится в это с трудом.