Попытки диверсии, теракты, обстрелы мирных городов — это результат провала украинской армии непосредственно в зоне боевых действий. И что творится на передовой, прекрасно понимают в Киеве, причем не только в Генштабе.

Подписка на Netflix и бургеры в подарок: как на Украине заманивают молодежь на фронт

Вот кадры, сделанные в киевском пункте сбора мобилизованных. Те, кого отловили на улице и собирались отправить на фронт, подняли там бунт.

Позже к зданию ТЦК (аналог военкомата в стране. — Прим. ред.) привезли несколько автобусов полицейского спецназа, и бунт подавили. А вот особо активных его участников даже не стали задерживать, а просто привязали пластиковыми стяжками к кроватям, чтобы потом вместе со всеми отправить на фронт.

Народ прозвал их «людоловами»: кто потворствует беспределу украинских ТЦК

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. С тех пор она неоднократно ужесточалась. Категории граждан, которые попадают под нее, все время расширяются. Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.