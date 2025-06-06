Мобилизованные устроили бунт в киевском военкомате

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Недовольных усмирил спецназ. Особо активных привязали к кроватям, чтобы потом вместе со всеми отправить на фронт.

Фото, видео: www.globallookpress.com/The Presidential Office of Ukrai; 5-tv.ru

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Попытки диверсии, теракты, обстрелы мирных городов — это результат провала украинской армии непосредственно в зоне боевых действий. И что творится на передовой, прекрасно понимают в Киеве, причем не только в Генштабе.

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Вот кадры, сделанные в киевском пункте сбора мобилизованных. Те, кого отловили на улице и собирались отправить на фронт, подняли там бунт.

Позже к зданию ТЦК (аналог военкомата в стране. — Прим. ред.) привезли несколько автобусов полицейского спецназа, и бунт подавили. А вот особо активных его участников даже не стали задерживать, а просто привязали пластиковыми стяжками к кроватям, чтобы потом вместе со всеми отправить на фронт.

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Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. С тех пор она неоднократно ужесточалась. Категории граждан, которые попадают под нее, все время расширяются. Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.

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