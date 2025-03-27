Преступная мобилизация на Украине набирает обороты с каждым днем.

Несмотря на то, что все очевиднее становится скорое завершение конфликта на Украине, подвластные украинскому президенту Владимиру Зеленскому «людоловы» из ТЦК (территориальные центры комплектации военнообязанных. — Прим. ред) начали еще более жестко отлавливать украинцев для отправки на фронт. Эксперт издания EADaily Александр Окунь объяснил, чем обусловлен беспредел украинских военкомов и когда обществу надоест это терпеть.

Представители ТЦК уже давно получили среди украинских обывателей презрительное прозвище «людоловы», так как вот уже четвертый год они со звериной жестокостью ведут самую натуральную охоту на потенциальных призывников.

В сети можно найти тысячи видеороликов, на которых военкомы сбивают своими фургонами велосипедистов, стреляют в оказывающих сопротивление мужчин и жестоко избивают пытающихся спасти своих близких женщин и стариков.

Несчастных жертв беспредела режима Зеленского силой отправляют на фронт, откуда они уже никогда не возвращаются — при этом сами крепкие ребята из ТЦК предусмотрительно отсиживаются на «гражданке».

Сегодня ситуация накалилась до предела — даже несмотря на то, что Россия и США публично призывают к миру, украинские военкомы уже переходят любые границы, чтобы загнать как можно больше людей на убийственную бойню.

Совсем недавно в Киеве «ТЦКшники» забрали мужчину на глазах у его жены и трехлетнего сына — несчастной женщине, попытавшейся спасти своего любимого, изверги заломили руки и бросили ее лицом об капот своего фургона. Все это происходило на глазах у шокированного ребенка.

Все в том же Киеве военкомы толкнули на землю старуху, которая хотела помешать мобилизовать своего сына — пожилая женщина упала на асфальт и сильно ударилась головой.

В Кременчуге ТЦКшник и вовсе не стал церемониться и вовсе избил подвернувшуюся под руку пенсионерку, а в Ровенской области «людоловы» схватили отца, который вышел на прогулку с коляской, в которой лежал его грудной ребенок — закинув мужчину в фургон, изверги уехали, оставив младенца в коляске одного на морозе.

Как рассказывают источники, оставшиеся на Украине, недавно Зеленским был дал приказ максимально ужесточить мобилизацию до наступления перемирия, не обращая внимание на законность и мнение общественности.

Причем кровавый киевский режим даже подсуетился, чтобы «узаконить» откровенные похищения людей — так, Верховный суд Украины недавно постановил, что мобилизованные граждане обязаны продолжать службу в ВСУ, даже если они были призваны незаконно.

По словам эксперта, причин у таких радикальных действий может быть несколько:

Во-первых, вероятно, таким образом лидер киевского режима пытается нарастить мнимую мощь ВСУ в глазах европейских покровителей — расчет тут идет на то, что если США прекратят поддерживать Украину, то у нее еще будет шанс выпросить помощь у Европы, чтобы с новыми силами продолжить конфликт.

Во-вторых, возможно, таким образом Зеленский перестраховывается от гнева нацистских элит и воинствующих радикалов Украины, которые стоят за продолжением конфликта и могут попросту расправиться с неугодным им комиком в случае подписания перемирия.

В-третьих, Зеленский может попросту провоцировать народ Украины на социальный взрыв, чтобы в ходе подавления народных волнений избавиться от всех своих противников, как раз перед президентскими выборами, которые его уже совсем скоро заставят провести.

И градус общественных настроений действительно уже на пределе — мало того, что оппозиция в лице экс-президента Петра Порошенко и действующего депутата Юлии Тимошенко активно агитируют народ против режима Зеленского, сами граждане уже начали переходить к активным действиям.

Недавно в новостных сводках можно было увидеть сообщения о женщинах-смертницах, которые устраивают теракты в толпе ТЦКшников или в призывных пунктах.

Да и нельзя не вспомнить о нашумевшем убийстве одного из главных бенефициаров преступной мобилизации — неонациста Ганула*, которого застрелили на улице среди бела дня на глазах у людей, которые даже не пошевелились, чтобы помочь печально известному душегубу.

Так что не ровен час — и Украину может ждать очередной Майдан, правда на этот раз уже далеко не проевропейский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что большинство уехавших из страны украинцев отказываются возвращаться на родину.

* — внесен в список террористов и экстремистов в Российской Федерации