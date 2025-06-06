Вызвал гнев: в Белый доме задумались о завершении поддержки Украины после атак на РФ

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 43 0

В Белом доме задумались о прекращении поддержки Украины после атак на РФ

Вызвал гнев: Белый дом задумался о завершении поддержки Украины после атак по РФ

Фото: EPA/ТАСС

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Дональд Трамп уверен, что Киев должен был сосредоточиться на стамбульских переговорах.

Недавняя атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России, нанесенная дронами, вызвала в Белом доме гнев. Об этом сообщает The Atlantic.

По словам источников издания, президент США Дональд Трамп в частном порядке выразил разочарование тем, что это могло обострить конфликт. В Вашингтоне даже активно заговорили о том, чтобы прекратить поддержку Киева.

«Эти источники сообщили мне, что удар беспилотников вновь разжег давнее недовольство президента (Трампа. — Прим. ред.) украинским президентом Владимиром Зеленским и спровоцировал новые дебаты в Белом доме о том, должны ли Соединенные Штаты покинуть Украину. На протяжении (всего украинского конфликта. — Прим. ред.) Трамп считал Зеленского „плохим парнем“ и „горячей головой“, тем, кто может подтолкнуть мир к Третьей мировой войне», — пишет автор статьи.

Источники издания поделились мнением Дональда Трампа, который, по их словам, уверен, что Украина должна была сосредоточиться на стамбульских переговорах, а не атаковать РФ.

Другой же собеседник издания и вовсе заявил, что президент США после атаки ВСУ отказался от идеи скорого саммита между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

ВСУ 1 июня атаковали FPV-дронами ряд регионов России: Мурманскую, Иркутскую, Ивановскую, Рязанскую и Амурскую области. Целями противника стали военные аэродромы. По сообщениям Минобороны РФ, все атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска дронов произошли пожары, которые в скором времени удалось ликвидировать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США забирает у Украины технологию по борьбе с дронами, которую поставляли ранее.

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