Трамп забирает у Украины технологию по борьбе с беспилотниками

WSJ: США забирает у Украины технологию по борьбе с дронами
Фото: www.globallookpress.com/Francis Chung - Pool via CNP
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Вашингтон поставлял данное оружие Киеву несколько лет.
США забирает у Украины технологию по борьбе с дронами, которую поставляли ранее. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, Пентагон уведомил Конгресс Соединенных Штатов о том, что взрыватели для ракет, позволяющие уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), будут перенаправлены с территории Украины на Ближний Восток американским войскам.
Данная технология поставлялась Киеву несколько лет. Эти взрыватели позволяли дистанционно и бесконтактно детонировать взрывчатку на подлете к дрону. Украина долгое время использовали данное оружие в борьбе с российскими беспилотниками.
«Администрация Трампа (президента США Дональда Трампа. —Прим. ред.) перенаправляет ключевую технологию борьбы с беспилотниками, предназначенную для Украины, американским войскам, что свидетельствует об ослаблении приверженности Пентагона обороне Киева», — говорится в публикации.
Решение о поставках данной технологии Украине было принято при правлении предыдущего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украину опять не взяли в НАТО.
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