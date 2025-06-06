Три человека пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в Тульской области

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Срочная новость 55 0

Все они доставлены в больницу.

Три человека пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в Тульской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Три человека пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тульскую область. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В результате вражеской атаки пострадали три человека. В настоящее время они доставлены в больницу», — сообщил он.

Минувшей ночью, 6 июня, боевики ВСУ пытались атаковать беспилотниками не только на Тульскую область. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в направлении города летели десять дронов. Все их удалось сбить.

Кроме того, в Саратовской области произошло возгорание на промышленном предприятии, вызванное атакой беспилотника. Также повреждения получил жилой дом в городе Энгельс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что недавняя атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России, нанесенная дронами, вызвала в Белом доме гнев.

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