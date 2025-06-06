Битва гигантов: что не поделили между собой Трамп и Маск

Перепалка президента США и предпринимателя в соцсетях закончилась потерей последним 34 миллиардов долларов.

Настоящий переполох в Белом доме вызвал скандал Илона Маска и Дональда Трампа. Президент США назвал своего бывшего соратника и близкого друга «обидчивым ребенком». Основатель «Тесла» тоже не скупился в выражениях. Он предложил объявить Трампу импичмент и пообещал рассказать всему миру пикантные подробности личной жизни американского президента. Из-за чего разругались два миллиардера — расскажет корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

США сотряс политический скандал. Битва гигантов и, судя по всему, уже точно бывших союзников Илона Маска и Дональда Трампа продолжалась несколько часов. Оба любителя крепко высказаться в соцсетях в этот раз превзошли себя. Публикации каждые пять минут от Маска, следом резкие ответы Трампа. Один укол больней другого.

«Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы палату представителей. Такая неблагодарность!» — написал Маск в своем профиле в сосцети Х.

«Самый простой способ сэкономить миллиарды и миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илону. Я всегда удивлялся, почему Байден не сделал этого», — ответил Трамп в социальной сети Truth social.

Но самое интересное было впереди. Маск достал «бомбу» — назвал причину отмены публикации скандальных списков Эпштейна, которые Трамп лично обещал рассекретить. Трамп поспешил оправдаться.

«Настало время сбросить настоящую „бомбу“. Президент Трамп фигурирует в деле Эпштейна. Вот почему файлы так не были опубликованы», — написал Маск в своем профиле в соцсети Х.

«Илон выгорел, и я попросил его уйти. Он уже много месяцев знал про законопроект. Он просто сошел с ума!», — ответил Трамп в социальной сети Truth social.

В итоге Маск призвал к импичменту Трампа. И это при том, что бизнесмен вложил в избирательную кампанию нынешнего президента США сотни миллионов долларов. И вместе они обещали «сделать Америку великой».

Все закончилось, когда Трамп заговорил об ограничениях и предложил новый проект госбюджета США, так называемый «Один большой прекрасный билль». Маск уверен: проект подрывает работу Департамента эффективности госуправления и увеличит дефицит бюджета страны до 2,5 триллионов долларов. Однако многие считают, что бизнесмен на самом деле переживает за свой бизнес. Льготу на покупку электромобилей отменили, а это прямой удар по компании миллиардера.

«Илон Маск ходил по коридорам власти. А теперь в политике он скатился с вершины на дно. И вы должны думать, что это потому, что он действительно беспокоится о своем бизнесе. Он сам так сказал. Цены на акции падают. Продажи падают», — отметил профессор университета Джорджа Вашингтона Тодд Белт.

Публичная перепалка достигла апогея, точнее, космических масштабов, когда Маск заявил: Space X выводит из эксплуатации космический корабль Dragon, что грозит большими проблемами для NASA. Сейчас в США астронавтов на орбиту доставляет только его компания. А также «Роскосмос» — по программе перекрестных полетов. Если Маск уйдет, то Америке в космосе останется рассчитывать только на Россию.

После этой перепалки акции Tesla рухнули на 20%. Сам Маск всего за сутки потерял 34 миллиарда долларов. Так что к утру бизнесмен остыл и отказался выводить Dragon из эксплуатации. В сети появились призывы к примирению, но многие точно воспользуются этой ситуацией по-своему. Экс-советник Трампа Бэннон предложил немедленно депортировать Маска.