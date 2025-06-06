Один на один: в Калининграде начались переговоры Лихачева и Гросси

Встреча проходит в аэропорте Храброво.

В Калининграде начались переговоры генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в формате «один на один». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Делегация МАГАТЭ прибыла. Начались переговоры Алексея Лихачева и Рафаэля Гросси в формате один на один», — сказано в сообщении.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что самолет из Вены, предположительно, с Рафаэлем Гросси на борту приземлился в Калининграде.

В центре обсуждения — вопросы безопасности объектов атомной энергетики, в частности — Запорожской АЭС. МАГАТЭ и Россия обсуждают меры по обеспечению ее безопасности, организацию рабочего процесса и ротацию экспертов агентства на ЗАЭС.

Встреча Лихачева и Гросси проходит в аэропорте Храброво. О том, что следующий этап переговоров состоится в Калининграде, стало известно в конце мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал главное из переговоров глав «Росатома» Лихачева и МАГАТЭ Гросси.