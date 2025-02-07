Ситуация сложная: главное из переговоров глав «Росатома» Лихачева и МАГАТЭ Гросси

О ядерной безопасности и ситуации на Запорожской АЭС сегодня в Москве говорили глава «Росатома» и генеральный директор МАГАТЭ. Самая большая в Европе атомная станция постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ — угрозы нарастают.

Рафаэль Гросси признал, что ситуация очень сложная. Но о виновниках этого ядерного терроризма, как всегда, умолчал. Детали переговоров — в репортаже корреспондента «Известий» Алексея Прокина.

Глава Международного агентства по атомной энергии прибыл в Москву вскоре после своего визита в Киев и на фоне едва ли не ежедневных информационных вбросов, что ВСУ готовят наступление на Энергодар.

О достоверности подобной информации говорить не приходится, но звучит она всегда тревожно. Ведь Киев не гнушается самыми подлыми методами ведения боевых действий.

«Ситуация с безопасностью продолжает оставаться очень тяжелой. Более того, мы отмечаем, что атак становится больше. Но мы не уточняем конкретную цифру, это не входит в наши обязанности. Но мы отмечаем, что количество атак увеличивается», — отметил Гросси.

Кто ведет эти обстрелы, Гросси как всегда не уточнил, ограничившись заявлением, что МАГАТЭ старается быть независимым.

«Небольшие фрагменты пластика или дерева, отколовшиеся, предположительно, от БПЛА, не позволяют нам говорить о происхождении данных фрагментов и данных аппаратов», — заявил он.

На ЗАЭС сейчас готовится к ротации 26-я миссия Агентства. Со своими отчетами, по словам Гросси, агентство знакомит всех, кого нужно, причем на самом высоком уровне. Росатом же работает над тем, чтобы оценки России и МАГАТЭ максимально совпадали.

«Очевидно, что по мере движения в сторону развития и завершения конфликта, ставки будут повышаться. А значит, еще большую ценность будет иметь наше взаимоотношение с МАГАТЭ», — отметил Лихачев.

В самом Энергодаре в сложной обстановке идет и «большая стройка» — восстанавливается социальная инфраструктура. Киев же, в своем стиле, продолжает терроризировать и жителей города, и персонал станции.

«В павильоне „Атом“ на ВДНХ, где проходила встреча с руководителем МАГАТЭ, вся атомная энергетика России, как на ладони. И, конечно, вряд ли Рафаэлю Гросси нужно объяснять, как важна безопасность таких технологий. Особенно, на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, которую Киев продолжает целенаправленно обстреливать. Провокации — неоднократно квалифицированные, как ядерный терроризм», — уточнил корреспондент.

С Москвой идет обмен оценками по ситуации в Курской области, где находится город Курчатов. А вот что конкретно Гросси обсуждал с чиновниками киевского режима, он оставил за скобками.

Известно, что говорили про покупку Украиной российских реакторов у болгар. Их делали для станции «Белене». Росатом, впрочем, такой пассаж Киева, который, как известно, на словах отказывается от всего российского, не удивил.

«Это не лучшее решение. Точно не самое дешевое. Мне кажется, это очень хорошая реклама российских технологий», — заявил Лихачев.

А ритмичность посещения украинской столицы, а глава МАГАТЭ с 2022 года побывал там уже 11 раз, говорит о серьезном беспокойстве за ядерную безопасность. Хотя, реальных рычагов давления на Киев у Гросси, судя по всему, не прибавилось.