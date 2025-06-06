ЧВК «Вагнер» завершила свою миссию в Мали

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 46 0

ЧВК «Вагнер» завершила свою миссию в Мали

ЧВК «Вагнер» завершила свою миссию в Мали

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Бойцы компании находились в африканском государстве три с половиной года.

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» завершила свою основную миссию в Мали и возвращается в Россию. Об этом представители компании сообщили в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

«Миссия завершена. ЧВК „Вагнер“ возвращается домой», — говорится в публикации.

Бойцы ЧВК пребывали в Мали для помощи ее армии в возвращении законным властям контроля над всеми региональными столицами страны. На данный момент компания достигла своих ключевые цели. В том числе нейтрализацию тысячи боевиков с 22 по 27 июня 2024 года. В ходе столкновения были потери среди российских бойцов. В результате погиб командир штурмового отряда Сергей Шевченко.

В Мали с 2012 года длится вооруженный конфликт между правительством и группировкой экстремистов. В операции на территории страны «Вагнер» участвовала на протяжении трех с половиной лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин пообещал распространить статус инвалида боевых действий на бойцов частных военных компаний.

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