Грузовик наехал на девять автомобилей в Санкт-Петербурге

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

Грузовик наехал на девять автомобилей в Санкт-Петербурге

Грузовик наехал на девять автомобилей на КАДе в Санкт-Петербурге

Фото: Анна Башкирова/Создано ИИ/ТАСС

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Сообщается о наличии пострадавших.

В результате массового ДТП грузовик наехал на девять автомобилей. Авария произошла на кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по городу и Ленинградской области.

«Сегодня в 16:10 на 29 км внутреннего кольца КАД в Калининском районе 36-летний водитель грузового автомобиля Sitrak с полуприцепом, перевозивший песок, неправильно выбрал дистанцию и наехал на девять автомобилей, стоявшие с целью съезда в Мурино», — говорится в публикации ведомства.

Сообщает о трех пострадавших. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. Остальные пребывают в состоянии средней тяжести. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По словам очевидцев происшествия, водитель грузовика не среагировал на образовавшуюся пробку на съезде в сторону Мурино. Также, как рассказали свидетели аварии, машинам экстренных служб сложно было проехать к месту ДТП из-за скопившихся на дороге автомобилей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге водитель Rolls-Royce переехал мотоциклиста. 

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