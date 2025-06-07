В Швеции родителей посадили в тюрьму за то, что их дети не чистили зубы

Семейную пару приговорили в Швеции к восьми месяцам тюремного заключения за то, что их дети плохо чистили зубы. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Расследование началось после того, как детей — девочку и два мальчика дошкольного возраста — родители привели в стоматологическую клинику в городе Бурос. После осмотра врач обнаружил у них запущенный кариес. Состояние зубов было настолько плохим, что потребовалось удаление некоторых из них.

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Так, девочке под общим наркозом удалили восемь зубов, мальчикам — по четыре. Из-за отсутствия должного ухода за полостью рта у детей также развились абсцессы, инфекции и воспаления. Стоматолог не смог проигнорировать это и обратился в полицию.

Прокурор София Брюнгельссон заявила, что родители несут ответственность за здоровье своих детей и что такое отношение к ним является преступным.

Супруги отрицают свою вину, но суд посчитал, что они не обеспечили должный уход за зубами детей, и назначил каждому из них наказание в виде восьми месяцев лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что здоровье зубов закладывается еще в утробе матери. Какие ошибки стоят ребенку жизни — читайте в нашем материале.