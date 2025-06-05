У каждого стоматолога есть свое кладбище: какие ошибки стоят ребенку жизни

Можно смело сказать, что здоровье детских зубов — залог красивой улыбки в будущем. Как правильно организовать первый визит ко врачу? Нужно ли лечить молочные зубы? И какие методы обезболивания самые предпочтительные?

На эти и другие вопросы ответила в эксклюзивном интервью Пятому каналу стоматолог общей практики Марьям Магомедгазиева.

Когда начинать посещать стоматолога

По мнению врача, ребенка лучше всего начинать приучать к посещению с полутора лет, это должно быть не обязательно лечением. Если проблем нет, то можно просто посидеть, почистить зубки вместе со специалистом или поиграться с маленьким пациентом, чтобы он отвлекся.

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«Ребенка, конечно же, приводить к стоматологу нужно после того, когда уже сформировалась челюсть, то есть примерно в полтора года, для того, чтобы адаптировать к приему, чтобы не было травм у ребенка», — советует Магомедгазиева.

Такими способами можно сформировать положительное отношение к стоматологическим процедурам. Во время таких приемов требуется продемонстрировать ребенку, что в кабинете лечащего врача нет ничего страшного.

Нужно ли лечить молочные зубы

Существует мнение, что лечить молочные зубы не так важно по сравнению с коренными. Однако доктор не согласна с данным мнением.

«Молочные зубы нужно лечить, потому что у нас имеется корневая система, которая влияет на любые зубы», — поясняет доктор.

Кариес молочных зубов может привести к развитию осложнений, воспалению десен и даже повлиять на неправильное формирование постоянных зубов.

За боковыми рекомендуется наблюдать до 11-12 лет, передними — до пяти или шести, до смены на постоянные.

Раннее удаление молочного зуба может привести к смещению остальных и неправильному прорезыванию следующих.

Наркоз или седация — что выбрать для ребенка

Сейчас существует множество методов обезболивания, позволяющие сделать лечение зубов комфортным. Правда, иногда применение лишь одного укола бывает недостаточно, поэтому возникает необходимость в применении наркоза или седации. Но в каких случаях это оправданно и чем данные методы отличаются друг от друга?

Выбор зависит от возраста ребенка, его психологического состояния и объема лечения.

Важно различать понятия «наркоз» и «седация». Наркоз является более глубоким состоянием, при котором пациент полностью погружается в сон, никак не реагируя на внешние раздражители.

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«Наркоз это уже более обширный процесс, в котором рядом у нас стоит реаниматолог, все происходит под наблюдением», — объясняет врач.

Его чаще всего используют в детской стоматологии. По законодательству Российской Федерации детям до трех лет лечение проводят только под общим наркозом. Это все из-за неусидчивости маленьких детей, неумения держать рот открытым долгое время и выполнять указания врача.

Также наркоз может быть рекомендован детям с особенностями развития, гиперактивностью или сильным страхом перед стоматологами.

Седация же представляет собой введение препаратов, вызывающих расслабление и снижение тревожности, через маску или трубку, то есть ингаляционно. Важно, что пациент остается в сознании. Такой способ обезболивания направлен больше на «утешение» нервной системы ребенка. Под седацией можно взаимодействовать с врачом, но это будет многократно спокойнее.

Обойдет или нет: есть ли риск летального исхода от наркоза

Несмотря на безопасность современных аппаратов, наркоз и седация несут определенные риски. Как отмечает Магомедгазиева, случаи летальных исходов в стоматологическом кресле, хоть и редки, но все же случаются. Причин этому множество: от ранее не выявленных генетических заболеваний до злокачественной гипертермии. Последнюю довольно часто могут обнаружить слишком поздно.

Ко всему прочему, бывают случаи, когда анестезиолог неправильно рассчитывает дозу препарата пропорционально весу тела пациента.

«Скорее всего, это будет связано с тем, что не до конца был собран анамнез (подробная история болезней — Прим.ред.). Либо, в случаях с детьми, родители утаили о каких-то хронических заболеваниях, аллергиях или просто не уследили какие-то процессы в организме», — рассказывает специалист.

Всю ответственность за процесс ввода пациента под общий наркоз несет реаниматолог. Если он на что-то не обратил внимание, то будет проблема. Как правило, ответственность ситуации с летальным исходом лежит на плечах обеих сторон лечения. Только по результатам экспертизы можно узнать причину смерти пациента. При обнаружении ошибки реаниматолога вся вина возлагается на него.

«Как и в любой работе, нет хорошего стоматолога, который не учится на своих ошибках. То есть у каждого врача есть свое „кладбище“, где он сделал что-то не так», — рассуждает эксперт.

Как выбрать врача и клинику

Выбор врача и клиники для проведения стоматологических процедур под наркозом или седацией — ответственный шаг. Магомедгазиева рекомендует обращать внимание на отзывы друзей и знакомых, почитать мнения пациентов на специализированных сайтах. Не будет лишним наладить контакт с врачом, узнав больше о его опыте работы и квалификации.

Не стоит бояться запрашивать лицензии у клиники, тут нужно забыть о стеснении и вере людям на слово, так как безопасность жизни превыше всего.

Такая тщательная подготовка, правильный подбор врача и клиники помогут избежать рисков, сделав лечение максимально эффективным.