Штраф за продажу энергетиков детям достигнет 500 тысяч рублей

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 30 0

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Штраф за продажу энергетиков детям составит до 500 тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В России будут действовать высокие штрафы за продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических несовершеннолетним. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин — он опубликован на портале размещения правовых актов.

Продажа энергетиков теперь грозит обычным гражданам штрафом от 30 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 100 до 200 тысяч рублей, юридическим — от 300 тысяч до полумиллиона рублей.

Закон вступает в силу с 7 июня 2025 года.

А вот купить алкоголь и табак в российских магазинах можно будет без паспорта. Правда, речь идет не об отмене возрастных ограничений. В торговых сетях начнут работать кассы самообслуживания с биометрией, об этом ранее сообщал 5-tv.ru.

Новые механизмы проверки в данный момент еще отрабатываются, но первые магазины будут оборудованы соответствующей техникой в 2025-м.

Старая схема с паспортом при этом сохранится. Биометрия, в свою очередь, станет надежным ограничением для детей и одновременно избавит взрослых от необходимости демонстрировать документы продавцам.

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