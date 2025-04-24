Купить алкоголь и табак в российских магазинах можно будет без паспорта

Какой новый способ проверить возраст покупателя придет на смену нынешнему?

Уже в этом году алкоголь, табак и энергетики в российских магазинах можно будет купить без предъявления паспорта. В торговых сетях начнут работать кассы самообслуживания с биометрией. Об этом в интервью URA.RU рассказал заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Евгений Семенов.

Как отметил собеседник издания, возможность подтверждения возраста по биометрии актуальна для представителей бизнеса. По словам Семенова, этот «яркий тренд» будет развиваться в разных сценариях.

«Сегодня человек при покупке алкоголя, табака и энергетиков на кассе должен показать паспорт, а на терминале самообслуживания — позвать сотрудника для совершения покупки. С биометрией ждать подтверждения от сотрудника не придется, возраст подтвердит система», — добавил он.

Эксперт подтвердил, что новые механизмы проверки в данный момент еще отрабатываются, но первые магазины будут оборудованы соответствующей техникой в 2025-м.

Старая схема с паспортом при этом сохранится. Биометрия, в свою очередь, станет надежным ограничением для детей и одновременно избавит взрослых от необходимости демонстрировать документы продавцам. Также ранее 5-tv.ru рассказывал, когда оплата по биометрии станет доступной на турникетах в метрополитене.