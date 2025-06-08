Останется в Штатах? Младшая дочь Алсу окончила престижную школу за рубежом

Обучение звездной наследницы стоило немалых денег.

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выпустилась из частного образовательного учреждения в США. Снимки с торжественной церемонии, прошедшей в пансионате The Hun School of Princeton, Нью-Джерси, опубликовала в соцсети подруга младшей дочери исполнительницы.

Перед камерой 17-летняя Микелла предстала в платье алого цвета с открытыми плечами и длинным до пола. Звездная наследница отказалась от сложной укладки, предпочтя ей волнистые локоны.

До этого 7Дней.ru писали, что год обучения дочки в этом образовательном учреждении для мамы Алсу и отца, предпринимателя Яна Абрамова, равен шести миллионам рублей. Полученный диплом открывает для Микеллы двери любого престижного вуза в США.

Относительно выбора будущей профессии девушка пока публично не высказывалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алсу заключила мировое соглашение на использование своего псевдонима. Детали соглашения не могут быть разглашены, поскольку они несут в себе конфиденциальную информацию. Певица также не прокомментировала произошедшее.