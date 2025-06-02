Сохранила имя: Алсу заключила мировое соглашение на использование своего псевдонима

Стороны договорились, но подробностей не сообщили.

Певица Алсу заключила мирового соглашение на использование своего сценического псевдонима. Об этом из зала суда сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Суд по интеллектуальным правам одобрил мировое соглашение, которое заключили ООО «АктивТестГрупп» из Санкт-Петербурга и певица Алсу.

В этом деле третьим участником была Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Детали соглашения не предаются огласке, так как они представляют собой конфиденциальную информацию. Обе стороны воздержались от предоставления комментариев.

«АктивТестГрупп» претендовала на право использовать псевдоним певицы для продвижения своих товаров и услуг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Алсу заитриговала поклонников публикацией с известным певцом Николаем Басковым сразу после суда с бывшим супругом бизнесменом Яном Абрамовым.

После восемнадцати лет совместной жизни артистка приняла решение о разводе с мужем. Причины расставания не были озвучены, но Алсу неоднократно намекала на измену супруга с моделью Анастасией Решетовой. Между женщинами даже возник конфликт в интернете, а поклонники звезды настолько агрессивно отреагировали на предполагаемую любовницу, что Решетовой пришлось временно закрыть комментарии к своим постам.