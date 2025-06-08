WР: Маск подрался с Бессентом в коридоре Белого дома

Американский предприниматель Илон Маск и глава министерства финансов США Скотт Бессент инициировали драку в коридоре Белого дома. Об этом стало известно из сообщения газеты The Washington Post.

В издании заявили, что в середине апреля Маск и Бессент направились в Овальный кабинет для изложения своих взглядов в отношении одного из чиновников. Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон заявил, что «стычка» началась после окончания названного собрания. Известно, что в момент конфликта американский лидер встал на сторону Бессента.

Как отметил экс-советник, Маск и Бессент, стоя в коридоре, начали оскорблять друг друга. Тогда же министр финансов добавил, что может раскрыть «более одного триллиона долларов расточительных и мошеннических государственных расходов», чего не удалось, по его мнению, предпринимателю. Бизнесмена он назвал «полным мошенником».

На эти нелестные слова Маск отреагировал ударом оппонента плечом в грудную клетку. В результате чего началась драка. Дерущихся разнимали несколько человек.

«Президент Трамп услышал об этом и сказал: «Это уже слишком“», — сказал Бэннон.

До этого газета Financial Times заявила, что союзники Маска, остающиеся на постах в государственных должностях, могут попасть под возможную «чистку» из-за конфликта с Трампом.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп пригрозил Маску за поддержку демократов.