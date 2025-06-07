«Он заплатит за это»: Трамп пригрозил Маску за поддержку демократов

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 23 0

Дональд Трамп пригрозил Илону Маску серьезными последствиями

трумп и муск

Фото: Reuters/Nathan Howard

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Американский лидер не уточнил, что именно ждет миллиардера в случае неповиновения.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предупредил бизнесмена Илона Маска о возможных «серьезных последствиях», если тот решит финансировать кандидатов от Демократической партии.

По мнению главы США, подобная помощь может быть воспринята как попытка саботировать усилия республиканцев по утверждению нового бюджета.

«Если он это сделает, ему придется заплатить за это. Это будут очень серьезные последствия», — передает слова Трампа телеканал NBC News.

Трамп не стал уточнять, какие действия могут быть предприняты в отношении бизнесмена.

В четверг, 5 июня, Илон Маск отреагировал на заявление Трампа о возможном прекращении государственных контрактов с его компаниями ради экономии бюджетных средств. В ответ на это глава SpaceX объявил о выводе из эксплуатации космических кораблей Dragon, которые используются США для доставки людей и грузов на Международные космические станции.

Однако в течение того же дня американский бизнесмен объявил, что компания SpaceX не станет выводить из эксплуатации космический корабль Dragon, как это было запланировано ранее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск удалил пост о причастности Дональда Трампа к делу Эпштейна.

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