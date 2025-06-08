В Колумбии кандидату в президенты выстрелили в голову
Политика госпитализировали.
Фото: Reuters/Luisa Gonzalez
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Покушение на сенатора и кандидата в президенты страны Мигеля Урибе Турбая произошло в Колумбии. Об этом стало известно из сообщения местной радиостанции Blu Radio.
Во время проведения предвыборной кампании в городе Фонтибон вблизи от сенатора были слышны три выстрела. Одна из пуль ранила Урибе Турбая. По предварительным данным, боеприпас рассек область головы и шеи.
Политика экстренно госпитализировали в больницу. В источнике уточнили, что состояние сенатора критическое.
Газета La Nacion отметила, что мэр Боготы Карлос Фернандо Галан доложил о задержании нападавшего.
На своей странице в соцсети министр обороны Колумбии Педро Санчес выступил с осуждением нападения на сенатора. Случившееся он считает «покушением на страну и ее демократию». В стране в ближайшее время планируют провести чрезвычайное совещание с руководством армии и полиции для определения стратегии действий.
Сенатор — кандидат в президенты от партии «Демократический центр» на выборах в 2026 году. Как заявили местные журналисты, двое вооруженных людей выстрелили в сенатора, стоя сзади.
Ранее, писал 5-tv.ru, экс-директора ФБР обвинили в призыве убить президента США Дональда Трампа.
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