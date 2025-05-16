Новое покушение? Экс-директора ФБР обвинили в призыве убить Трампа

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 34 0

Трамп-младший обвинил экс-директора ФБР в призыве убить президента

Новое покушение? Экс-директора ФБР обвинили в призыве убить Трампа

Фото: Alex Brandon/AP/TASS

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Поводом стала фотография с ракушками.

Предприниматель Дональд Трамп-младший обвинил экс-директора ФБР Джеймса Коми в призыве к убийству его отца — главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Просто Джеймс Коми призывал убить моего отца. Вот кому поклоняются демократические СМИ», — написал он.

Поводом стала загадочная публикация Коми с фотографией, на которой изображен пляж с ракушками, выложенныvb в форме комбинаций цифр «8647». Трамп-младший разглядел в этом призыв к насилию, ведь 86 — ресторанное понятие, обозначающее отсутствие позиции в меню, а его отец является 47-м президентом США.

Спустя время снимок был удален, но к расследованию дела уже подключилось Министерство внутренней безопасности и Секретная служба. Причем призыв к убийству в адрес американского лидера не защищает поправка о свободе слова.

Сам же экс-директор ФБР уверяет, что в его публикации не было такого умысла, он запечатлел «политическое заявление», увидев ракушки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Словении вандалы выкрали бронзовую статую жены Трампа — Мелании.

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