Разработка США? Пентагон много лет скрывал правду про НЛО
Пентагон долгое время врал про НЛО для сокрытия создания истребителей
Фото: 5-tv.ru
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Теория заговора распространилась благодаря снимкам с летающими тарелками.
Многолетнюю ложь о существовании НЛО раскрыл Конгресс США во время расследования. Оказалось, фейковую информацию распространял Пентагон. Об этом стало известно из сообщения газеты The Wall Street Journal.
Речь идет о событиях 1980-х годов, когда один из полковников ВВС США пришел в бар, находящийся поблизости от секретной военной базы в пустыне штата Невада — «Зоны 51».
Тогда военный в разговоре с хозяином заведения передал тому фотографии, на которых были якобы изображены летающие тарелки. В дальнейшем фотоснимки быстро распространились, чем и породили теории заговора об использовании американцами технологий инопланетян.
Назвали в газете и действительную причину мистификации. Как оказалось, таким способом военные Соединенных Штатов хотели скрыть программы по созданию секретного оружия, направленного против Советского Союза.
До этого, 3 мая, издание Daily Mail отмечало, что ЦРУ сняло секретность с документов о местоположении трех «баз инопланетян». Две из них находятся на поверхности Земли.
Ранее, писал 5-tv.ru, загадочные светящиеся объекты заметили в небе над Астаной.
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