Разработка США? Пентагон много лет скрывал правду про НЛО

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 48 0

Пентагон долгое время врал про НЛО для сокрытия создания истребителей

WSJ: Пентагон много лет врал про НЛО для сокрытия разработки истребителей

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Теория заговора распространилась благодаря снимкам с летающими тарелками.

Многолетнюю ложь о существовании НЛО раскрыл Конгресс США во время расследования. Оказалось, фейковую информацию распространял Пентагон. Об этом стало известно из сообщения газеты The Wall Street Journal.

Речь идет о событиях 1980-х годов, когда один из полковников ВВС США пришел в бар, находящийся поблизости от секретной военной базы в пустыне штата Невада — «Зоны 51».

Тогда военный в разговоре с хозяином заведения передал тому фотографии, на которых были якобы изображены летающие тарелки. В дальнейшем фотоснимки быстро распространились, чем и породили теории заговора об использовании американцами технологий инопланетян.

Назвали в газете и действительную причину мистификации. Как оказалось, таким способом военные Соединенных Штатов хотели скрыть программы по созданию секретного оружия, направленного против Советского Союза.

До этого, 3 мая, издание Daily Mail отмечало, что ЦРУ сняло секретность с документов о местоположении трех «баз инопланетян». Две из них находятся на поверхности Земли.

Ранее, писал 5-tv.ru, загадочные светящиеся объекты заметили в небе над Астаной.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.17
0.04 90.40
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:53
«Лучше не работать»: Григорьев-Апполонов о женском карьерном росте
9:39
Продукты, которые можно есть на ночь и не поправляться — меню от диетолога
9:19
«Не все будут радоваться»: от кого Воробьев пытался утаить свадьбу
9:02
Троица — 2025: история, смысл и традиции праздника
8:50
«Сожгли Киркорова дважды»: братья Сафроновы рассказали о своем трюке с артистом
8:39
Разработка США? Пентагон много лет скрывал правду про НЛО

Сейчас читают

Умерла бывший главный режиссер Цирка Никулина Оксана Дружинина
«Люблю танцевать под Кадышеву»: Федункив рассказала о музыкальных предпочтениях
«Музыка Фадеева неземная!»: SHAMAN представил песню для «Интервидения»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025