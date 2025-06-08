Разработка США? Пентагон много лет скрывал правду про НЛО

Теория заговора распространилась благодаря снимкам с летающими тарелками.

Многолетнюю ложь о существовании НЛО раскрыл Конгресс США во время расследования. Оказалось, фейковую информацию распространял Пентагон. Об этом стало известно из сообщения газеты The Wall Street Journal.

Речь идет о событиях 1980-х годов, когда один из полковников ВВС США пришел в бар, находящийся поблизости от секретной военной базы в пустыне штата Невада — «Зоны 51».

Тогда военный в разговоре с хозяином заведения передал тому фотографии, на которых были якобы изображены летающие тарелки. В дальнейшем фотоснимки быстро распространились, чем и породили теории заговора об использовании американцами технологий инопланетян.

Назвали в газете и действительную причину мистификации. Как оказалось, таким способом военные Соединенных Штатов хотели скрыть программы по созданию секретного оружия, направленного против Советского Союза.

До этого, 3 мая, издание Daily Mail отмечало, что ЦРУ сняло секретность с документов о местоположении трех «баз инопланетян». Две из них находятся на поверхности Земли.

Ранее, писал 5-tv.ru, загадочные светящиеся объекты заметили в небе над Астаной.