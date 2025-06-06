Загадочные светящиеся объекты заметили в небе над Астаной

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В Минобороны Казахстана объяснили появление светящихся объектов над Астаной

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Минобороны Казастана рассказали, что это было за явление.

Вот такое необычное явление этим вечером перепугало жителей Астаны. Яркие светящиеся объекты также были замечены в Киргизии и в приграничных с Казахстаном районах России.

Огненные болиды можно было принять за метеорный поток, но, скорее всего, это не что иное, как разгонный блок китайской ракеты. По времени как раз совпадает с запуском. И все обломки сгорят в плотных слоях атмосферы.

Впрочем, в Минобороны Казахстана уже отреагировали на инцидент. В ведомстве отметили, что это было не НЛО. Кроме того, воздушное пространство страны также не было нарушено.

«В связи с распространяющейся информацией о появлении неопознанных объектов в небе сообщаем: фактов нарушения воздушного пространства на территории Казахстана не зафиксировано», — говорится в Telegram-канале Минобороны Казахстана.

Там подчеркнули, что замеченное жителями явление могли вызвать вошедшие в атмосферы остатки обломков космического аппарата, или метеоритный дождь. Они сгорают в плотных слоях атмосферы и не долетают до поверхности планеты.

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Загадочные светящиеся объекты заметили в небе над Астаной

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