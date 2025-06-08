В Китае обнаружили новый опасный вирус

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Вирус из Китая может спровоцировать пандемию

В Китае зафиксирован новый опасный вирус

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

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Его нашли у летучих мышей лаборатории Уханя, которую связывают с COVID-19.

В Китае был обнаружен новый опасный вирус HKU5-CoV-2, который может спровоцировать очередную пандемию. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Вирусолог из штата Вашингтон Майкл Летко рассказал, что этот вирус пока мало изучены. Но, согласно исследованиям американских специалистов, HKU5-CoV-2 необходима всего одна мутация, чтобы он начал вызывать вспышки заболевания. Ему понадобится небольшое изменение в шиповидном белке, чтобы связываться с клетками горла, рта и носа человека.

Открытие такого вируса вызывает у ученых опасения. HKU5-CoV-2 тесно связан с MERS — синдромом, который заканчивается летальным исходом в трети случаях заражения. Потенциально новый вирус может быть более опасным, чем COVID-19.

Исследователи обнаружили HKU5-CoV-2 у летучих мышей в лаборатории Уханя, которую связывают с началом пандемии 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какие шансы попадания в Россию есть у вируса чикунгунья. Эпидемия лихорадки, которая передается через укусы кровососущих насекомых, бушует на острове Реюньон в Индийском океане с августа прошлого года.

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