Есть угроза: какие шансы попадания в Россию вируса чикунгунья

|
Полина Асташкина
Полина Асташкина 15 0

Вирусолог Зуев: чикунгунья может попасть в Россию с туристами

Вирусолог Зуев оценил шансы попадания вируса Чикунгунья в Россию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Известно, что новый вид лихорадки передается через укусы комаров.

Вирус чикунгунья может попасть в Россию с туристами или из лабораторий недоброжелателей. Об этом изданию aif.ru рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.

Эксперт считает, что главная угроза распространения исходит от комаров, которые появляются с наступлением тепла. Он предположил, что кровососущих могут специально заразить в лабораториях недоброжелателей. Также лихорадку могут распространять люди, возвращающиеся из путешествий за границей.

«Какие-то злобные люди могут устроить нам неприятности с инфекционными заболеваниями. К этому надо готовиться…»  — пояснил вирусолог.

Стоит отметить, что эпидемия лихорадки чикунгунья, которая передается через укусы кровососущих насекомых, в основном комаров, бушует на острове Реюньон в Индийском океане с августа прошлого года. В начале апреля стало известно, что зафиксирован первый случай этого заболевания на Мартинике.

Отличить симптомы вируса от других болезней не так легко. Во время заболевания чикунгуньей температура человека резко поднимается до 40 градусов. Часто это состояние сопровождается сильными мышечными, головными и суставными болями, а также сыпью и тошнотой.

Вирус может привести к серьезным осложнениям, связанным с глазными, неврологическими и сердечными заболеваниями, а также нарушением деятельности желудочно-кишечного тракта. К таким последствиям заболевание приводит редко, однако у пожилых возможен смертельный исход.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России проснулись клещи. Искусаны уже более сотни человек.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.14
-0.88 92.22
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

16:17
Есть угроза: какие шансы попадания в Россию вируса чикунгунья
16:00
«Есть у нас сходство» — Рузиль Минекаев о своем персонаже в новой сказке «Буратино»
15:47
Вспышка бешенства зафиксирована сразу в нескольких регионах России
15:39
Патрушев обсудил ход весенних полевых работ с главой Ставрополья
15:33
Флирт через эмодзи: как смайлики в переписке могут вас рассорить с друзьями
15:15
Трагедия в Татарстане: школьник погиб в результате столкновения квадроцикла с иномаркой

Сейчас читают

«Аналитека» NYT: Россияне разочарованы отсутствием результатов по Украине
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Сыгравший Буратино актер раскрыл сумму гонорара за легендарную роль
Грядет новый папа: как в Ватикане будут избирать понтифика

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года