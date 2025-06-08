«И любовь, и страдания»: Федункив объяснила новую волну популярности Кадышевой
Федункив: Кадышева снова обрела популярность из-за роста интереса к патриотизму
Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
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По мнению актрисы, музыка исполнительницы «для ног».
Певица Надежда Кадышева вновь обрела популярность на фоне роста интереса к патриотизму. Об этом заявила в интервью 5-tv.ru актриса Марина Федункив на Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА.
«Сейчас очень популяризируется патриотизм, любовь к России. И мне кажется, никто другой не может это сделать (поддержать. — Прим. Ред.). Там и душа, и любовь, и страдания», — рассказала Федункив.
Актриса также добавила, что музыка Кадышевой — это не для фона.
«Есть музыка для головы, для души и для ног. А Надежда Кадышева — это просто огонь — ноги», — дополнила она.
Ранее 5-tv.ru отмечал, что в жизни Марины Федункив появились бессонные ночи и желание вернуться в форму. Но, несмотря на плотный график и заботы о малыше, актриса сохраняет бодрость и не жалуется. В 53 года она вышла замуж за итальянца Стефано Маджи и родила сына Теодора. Некоторые фанаты и даже коллеги сомневаются, что все прошло без помощи суррогатной матери, но Марина уверяет: все сделала сама.
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