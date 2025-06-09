Сэндвич с микроорганизмами: в готовой еде «ВкусВилла» нашли кишечную палочку

Проверке подверглись шесть популярных блюд, представленных в сети.

В готовых блюдах, представленных на продажу в сети продуктовых магазинов, нашли опасные микроорганизмы. Об этом сообщает издание Газета.ру со ссылкой на исследование, проведенное Федеральным научным центром пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН.

По данным СМИ, в лабораторию были отправлены шесть популярных позиций из ассортимента готовой еды в магазинах «ВкусВилл». В четырех из них была обнаружена кишечная палочка. Зараженными оказались: сэндвичи с тунцом, салат с индейкой, картошка с грибами и блины с мясом.

Отмечено также, что в ролле с семгой и креветкой и в бутерброде с тунцом и базиликом объем дрожжей превышает норму. Салат «Цезарь» и блины с мясом отличились большим количеством мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов, что также нарушает допустимую норму.

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