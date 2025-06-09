Ралли «Шелковый путь» отмечает 15-летие

Участники одной из самых экстремальных гонок планеты — ралли «Шелковый путь» — не задумываются о ценах на бензин. В этом году гонка отмечает свой 15-летний юбилей. В честь круглой даты в Москве прошел спортивный фестиваль.

Увидеть машины, которые отправятся покорять тотальное бездорожье, можно было на территории спорткомплекса «Лужники». Организаторы подготовили сюрприз и для самых участников ралли — трассу в этом году максимально усложнили. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Ильи Аникеева.

Неистовый дождь, зарядивший на фестивале ралли «Шелковый путь», как бы предупреждал участников, что на трассе будет еще хуже.

«Гонка длинная, тяжелая. По прошлому году понимаем, что рельефы будут разнообразные: и камни, и пески, дюны. Поэтому приходится всю машину подразобрать, посмотреть, все ли у нас в глубине там в порядке», — отметил автогонщик, участник ралли «Шелковый путь» Дмитрий Сотников.

«Шелковый путь» считается одним из самых сложных и опасных автомарафонов в мире. Многодневка стартует 12 июля в Иркутске. От берегов Байкала через Бурятию и горы Алтая команды проедут степи Монголии. Тех, кто не увязнет в пустыне Гоби и все же доберется до финиша, 22 июля встретит Горно-Алтайск.

На старт 11-дневного ралли-марафона выйдут экипажи на грузовиках, мотовездеходах, мотоциклах и квадроциклах. Всю эту технику можно рассмотреть в деталях, есть даже возможность посидеть в кресле пилота. Вот можно увидеть, что в кабине минимум удобств, множество тумблеров и усиленный каркас безопасности.

Ни одно ралли не обходится без аварий. Порой технику приходится чинить прямо во время гонки. Песчаные дюны, речные преграды, дороги в лесу и степные скоростные участки в прошлом году покорил Роман Русинов.

«После каждого спецучастка можно приблизительно килограммов 20–30 грязи, песка, травы и всего что угодно вытаскивать из автомобиля. Кондиционер, конечно, есть: руку вот так вытаскиваете выше, чем зеркало, и к вам задувает прохладный воздух. Любой проезд через брод, речку, заканчивается тем, что вы мокрый», — рассказал автогонщик, участник ралли «Шелковый путь» Роман Русинов.

В устройстве своих авто пилоты и штурманы разбираются досконально. В «Шелковом пути» участвуют и полностью российские разработки. Тот случай, когда не стыдно за отечественный автопром.

«Если тебе что-то продают из-за границы, то это уже устаревшая техника, которая неконкурентна. Очень горжусь тем, что это на 100% российская инженерия. Это не перестройка каких-то машин, это то, что создано с первого болта», — отметил автогонщик, участник ралли «Шелковый путь» Богдан Гадасин.

В этом году международная гонка отмечает 15-летие. Трассу максимально усложнили. Она включает несколько этапов, где полностью отсутствуют ориентиры и навигация. Но звезда международного автоспорта Анастасия Нифонтова называет этот опасный заезд всего лишь приключением.

— Вот написано «Крош», это так машину зовут. Чтобы туда легко залезть, руль снимается. Я сначала туда правую ногу запихиваю, потом левую, и так как бы залезаю, — рассказала автогонщица, участница ралли «Шелковый путь» Анастасия Нифонтова.

— А руль не отстегивается в процессе езды?

— Нет, там все серьезно. Крепеж хороший, — отметила Анастасия.

Уже через месяц команды пройдут проверку на прочность в самых суровых условиях. Как говорят сами участники, доехать до финиша в такой гонке — уже победа.