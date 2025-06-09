Путин назвал ПМЭФ местом рождения повестки будущего

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Срочная новость 21 0

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.

Путин назвал ПМЭФ местом рождения повестки будущего

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рождаются идеи, способные изменить мир к лучшему. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обраении к участникам, организаторам и гостям XXVIII ПМЭФ. Речь опубликована на сайте Кремля.

«Символично, что именно Санкт-Петербург — город, в котором тесно переплетены прошлое и настоящее, традиции и инновации — стал местом, где рождается повестка будущего, появляются идеи, способные изменить мир к лучшему», — говорится в сообщении президента.

Путин напомнил, что тема XXVIII форма — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Он подчеркнул, что Россия стоит на защите принципов суверенности, уважения к культуре и самобытности стран и народов.

Президент заметил, что в рамках этого события участникам предстоит обсудить тенденции развития экономики, технологий и цифровой трансформации, проблемы демографии, производительности труда, науки и образования, здравоохранения и социальной защиты.

Форум пройдет с 18 по 21 июня 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Путин подписал закон о защите работников от необоснованного снижения премий.

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